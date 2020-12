H.Essers développe des solutions logistiques pour le secteur pharmaceutique depuis des années et travaille également en étroite collaboration avec Pfizer depuis quinze ans. La distribution du vaccin est soumise à des conditions de température et de sécurité strictes. A la suite de l'approbation de l'agence européenne des médicaments, le vaccin de Pfizer-BioNTech sera distribué dans toute l'Europe à partir du 26 décembre. Dans les mois à venir, le prestataire de services logistiques H.Essers sera responsable de la distribution principale vers diverses plateformes de distribution et aéroports dans toute l'Europe.

Le groupe dispose de 600 remorques sécurisées et à température contrôlée. Cela permettra à la société de travailler rapidement. Les transports seront supervisés par des escortes de sécurité, tandis que la tour de contrôle de l'entreprise surveillera l'emplacement et la température des remorques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

"Nous sommes prêts à soutenir Pfizer pour une distribution sûre et rapide des vaccins, afin que la population puisse être vaccinée rapidement", a déclaré le PDG de H.Essers, Gert Bervoets. "Rien n'est laissé au hasard. Tant la production que la logistique ont été préparées dans les moindres détails afin de garantir une distribution rapide et sûre des vaccins", conclut M. Bervoets.