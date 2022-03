Sédentarisation croissante, alimentation trop calorique grasse et sucrée, inadaptée au faible niveau de dépense calorique : l’obésité et surtout le surpoids modéré touchent de plus en plus de monde (une personne sur trois pour le surpoids modéré !). Et cela n’a fait qu’empirer dans le contexte de la crise sanitaire : "Les confinements successifs ont en effet conduit à la baisse du niveau d’activité physique et à l’augmentation des grignotages sucrés, ces anxiolytiques naturels. Ainsi qu’à l’aggravation des troubles psychologiques augmentant la consommation d’anxiolytiques voire d’antidépresseurs, des médicaments dont on sait qu’ils font grossir", estime le Dr Laurence Plumey, médecin nutritionniste.

La situation empire et pourtant, on n’a jamais vu autant de régimes alimentaires…