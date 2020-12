Le marché des compléments alimentaires est en pleine croissance en Belgique. Une toute nouvelle étude vient démontrer ce phénomène.

Metagenics, le leader du marché des compléments alimentaires, a réalisé une enquête sur ses compléments alimentaires qui soutiennent l’immunité, et il en ressort que le marché des compléments alimentaires explose : on note une croissance de 74 % des ventes en unités utilisées. Une autre tendance frappante est le fait que les médecins généralistes soulèvent de plus en plus la question du risque de carences en nutriments. Par exemple, plus de six médecins généralistes sur dix prescrivent des compléments alimentaires à leurs patients.