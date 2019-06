Les chercheurs de l’Institut de médecine tropicale (IMT) d’Anvers n’ont pas encore trouvé de moustiques tigres (rayés noir et blanc) dans notre pays en 2019. Mais ils sont observés de manière très active sur les aires d’autoroutes " où beaucoup de camions transitent notamment depuis la France et l’Allemagne, dans les endroits où l’on apporte des plantes exotiques, du bois exotique, etc.", souligne Emmanuel Bottieau. Des pièges ont été installés et pour l’instant, rien : " Nous n’avons trouvé aucun moustique tigre aux endroits où nous les avons retrouvés l’été dernier. Il semblerait qu’ils n’aient pas pu survivre à l’hiver de nos régions", explique Isra Deblauwe, responsable du suivi quotidien du projet Memo - la surveillance des moustiques exotiques en Belgique.

Vingt zones à risque sont étudiées. " Si nous pouvons les localiser à temps, nous pourrons mieux les combattre et veiller à leur non-prolifération dans notre pays", indique le Dr Wim Van Bortel, coordinateur général du projet Memo. Le tout petit moustique tigre (de 2 à 8 mm) est notamment bien implanté en Espagne et dans le sud de la France. "Il est monté jusqu’à la Loire", pointe le professeur Bottieau. " Pour l’instant, il n’y a rien ou quelques espèces découvertes les dernières années. Mais dans dix ans, on en reparlera en raison de la hausse probable des températures dans le monde et en Europe", conclut le professeur.