Depuis quelques jours, une maladie inflammatoire qui touche les enfants suscite l'inquiétude de nombreux parents. Est-elle en lien étroit avec le covid-19?

Selon des études menées sur la vingtaine d'enfants français touchés en Île-de-France, s'il y a un lien probable, il n'y a pas de causalité directe qui peut être clairement établie. Tous ces enfants, âgées entre 3 et 17 ans avaient été en contact avec le nouveau coronavirus à un moment ou un autre. "On n’a pas tous les arguments de certitude pour dire qu’il y a un lien de causalité directe", avance l'un des chercheurs en conférence de presse. Le contact des enfants au coronavirus a été prouvé via des tests médicaux, a indiqué le Dr Sylvain Renolleau, chef du service de réanimation de l’hôpital Necker enfants malades.

Les médecins français décrivent la maladie de Kawazaki comme une atteinte du muscle cardiaque, semblable à l'orage de cytokine chez les adultes. Il s'agit donc d'un emballement de la réaction immunitaire qui provoque des cas respiratoires graves. En réaction à cette inflammation, les enfants ont une fièvre élevée durant plusieurs jours, ainsi que des douleurs abdominales avec, parfois, une éruption cutanée. Ensuite, arrive la défaillance cardiaque.

Fort heureusement, tous les enfants hospitalisés en Île-de-France ont "évolué favorablement en trois ou quatre jours de soins en réanimation", a indiqué le Pr Renolleau.