Le report des cancers non dépistés va provoquer une surmortalité dans les prochains mois. "C’est une certitude", lance le Dr El Ali, chef de service en oncologie médicale au sein des hôpitaux Iris Sud. "Et en Belgique, près de 5 000 cancers de moins ont été diagnostiqués durant la pandémie."

L’interruption de la continuité des soins oncologiques et l’impossibilité de mettre en place l’indispensable approche multidisciplinaire en raison de la pandémie de coronavirus préoccupent les spécialistes du cancer. Et si la chirurgie du cancer a été maintenue comme étant une priorité par rapport aux opérations électives, elle reste trop isolée des autres soins. Face à cette situation, le Dr El Ali a un message à faire passer à la population. "À l’hôpital, on n’a plus peur du virus, je conseille donc aux citoyens de ne pas hésiter à venir se faire dépister, de garder contact avec son médecin et de faire des examens car un cancer diagnostiqué assez tôt est un cancer guérissable, l’oncologie d’aujourd’hui n’est plus celle d’hier, on peut vraiment sauver des vies sans problème. Je pense qu’il faut aujourd’hui faire confiance au système de soins et à la médecine, le traitement des cancers n’est plus le même qu’il y a 30 ans, chaque approche est en effet personnalisée, chaque patient a un traitement. L’hôpital est sûr aujourd’hui, il faut briser la peur de ce virus, venir se faire dépister et venir directement quand on a un doute, un symptôme inquiétant, il ne faut plus hésiter", préconise-t-il.