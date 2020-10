La seconde vague de l'épidémie du coronavirus est bien présente en Belgique, et elle n'épargne personne. La publication du papa du jeune Kaïs, 4 ans, hospitalisé suite au Covid-19 au service des soins intensifs de l'UZ Brussel, le rappelle à qui en douterait.

Ce père de famille souhaite faire passer un message d'alerte aux parents.

"Mon fils Kaïs a contracté le coronavirus, les médias disaient que le virus était inoffensif pour nos enfants.. !?Pourtant mon fils a développé à cause du COVID-19 la maladie du syndrome multi-inflammatoire (MIS-C) ! Le MIS-C (qui présente des caractéristiques proches de la maladie de Kawasaki, NdlR) est une maladie liée au COVID-19 chez les enfants, les dernières recherches du mois passé ont confirmé cela ! Le COVID-19 déclenche parfois cette maladie chez les enfants ! Cette maladie est très dangereuse car elle atteint, entre autres les fonctions cardiaques, d'ou la mortalité de certains patients !!!", écrit le père de famille, forcément ébranlé.

Il confesse encore : "Je n'étais pas préoccupé par le COVID-19 jusqu'à ce que j'ai mon propre fils touché par la maladie, agonisant sur son lit d'hôpital, en hyperventilation avec ses fonctions cardiaques et respiratoires atteintes de manière critique, me demandant de rentrer à la maison en gémissant. Ce post à pour but l'information, soyez vigilants avec vos enfants, car en fin de compte la maladie est dangereuse pour eux !"

Pour rappel, de nombreuses études ont prouvé que nos enfants, qui plus est les tout jeunes, constituaient la population la moins touchée par le Covid-19. A la fois en termes de symptômes développés ainsi que de mortalité. Néanmoins, il existe bien entendu malheureusement des exceptions à cette règle. On ignore, ici, quel était l'état de santé prévalent du petit Kaïs avant qu'il n'ait contracté le virus. Le post courageux de ce papa rappelle toutefois, alors que l'épidémie revient de manière très forte, que personne ne dispose d'une garantie d'immunité face au Covid-19.

“Le virus n’est pas seulement dangereux pour les personnes âgées, nous avons des patients de tous les âges”, avait confirmé hier soir sur la VRT Marc Noppen, patron de l’UZ Brussel, évoquant le cas de Kaïs, qui "touche tout le monde y compris notre personnel".