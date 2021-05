L'objectif est de protester contre une charge de travail trop importante. "Cela fait des mois qu'il y a un certain malaise dans ce service", explique Nicolas Cahay, secrétaire permanent à la CNE. "À cause du Covid, le service est resté fermé pendant un moment et il y a du retard à rattraper, donc on programme beaucoup d'opérations mais avec un personnel qui, lui, n'augmente pas. Ce qui débouche sur une charge de travail excessive."

Selon la délégation CNE-CSC, Les demandes faites à la direction du MontLégia pour obtenir plus de personnel n'ont pas obtenu les réponses escomptées. C'est pourquoi les chirurgiens, mais aussi le personnel d'opération et d'entretien, arrêteront le travail durant une heure mardi. "Si rien ne bouge, nous envisageront des actions plus importantes." confirme Nicolas Cahay.