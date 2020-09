Le nombre moyen d'infections au coronavirus est passé à 1.476 par jour entre le 15 et le 21 septembre (+48% par rapport à la période de sept jours précédente).

"Les chiffres continuent d'augmenter, mais plus lentement. Les chiffres doublent à présent tous les 12 jours, avant c'était tous les 8-10 jours", explique Steven Van Gucht. Mercredi 16 septembre, près de 2.000 nouveaux cas ont été identifiés en une seule journée. Selon l'expert, les contaminations augmentent dans toutes les tranches d'âge, mais surtout chez les jeunes. "La moitié des nouvelles contaminations de la semaine dernière concernait des jeunes de moins de 33 ans. L'augmentation est aussi présente chez les personnes plus âgées qui sont particulièrement à risque. Nous demandons donc aux étudiants en kot de faire particulièrement attention, surtout quand ils reviennent chez eux le week-end et qu'ils ont l'intention de voir leurs grands-parents", a-t-il poursuivi.

Dans toutes les provinces, on remarque une augmentation, sauf dans le Limbourg où cela diminue. Les nouveaux cas sont principalement détectés à Bruxelles, Anvers et Liège. A Bruxelles, le taux de positivité est de 9-10%, ce qui est le double de la moyenne nationale.

Le nombre de contaminations en Belgique s'élève désormais à 108.768. Le nombre d'admissions à l'hôpital est également en progression et s'établit à 62,3 par jour en moyenne (pour la période du 17 au 23 septembre). Hier/jeudi, il y a eu un pic de 84 nouvelles admissions, c'est le taux le plus élevé depuis le début du mois mai. "Je pense qu'il faut le signaler, entre autres à ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'impact de l'infection sur les personnes à risque", a expliqué Yves Van Laethem.

Le Covid-19 a causé la mort de 9.965 personnes en Belgique.

Un point sur la quarantaine

Les experts sont également revenus sur les nouvelles règles concernant la quarantaine. Pour rappel, la période de quarantaine sera raccourcie 14 à 7 jours à partir du 1er octobre, comme en France ou au Luxembourg. Cela permet de diminuer l'impact social et économique de la quarantaine. "L'isolement s'applique lorsqu'on a des symptômes. Si c'est le cas, il faut absolument s'isoler et contacter son médecin. Ces symptômes peuvent survenir quelques jours après un test négatif. Les symptômes doivent dépasser cette notion de test négatif récent. Il faut en tous les cas contacter son médecin", a souligné Yves Van Laethem qui a rappelé les symptômes. Les symptômes du covid sont un trouble du goût ou de l'odorat, l'apparition brutale d'une température, avec de la toux, des maux de tête, sensation de fatigue ou le symptôme grippal.

Si, pendant l'isolement, le test pratiqué est négatif, vous n'avez pas le covid. Si le test est positif, vous devez rester en isolement pendant 7 jours, et vous serez couvert par un certificat. Cependant, pour sortir totalement de l'isolement, vous ne devez plus avoir de température pendant trois jours et les symptômes majeurs doivent avoir diminué; vous devez globalement vous sentir mieux. Certaines personnes devront donc rester à l'isolement pendant plus de 7 jours. La règle d'isolement des 7 jours s'appliquent aux personnes assymptômatiques qui ont fait un test.

Quand un test est positif, il peut rester positif pendant très longtemps, rappelle en outre le virologue. "Cela ne signifie pas que vous contaminerez d'autres personnes à la fin de votre isolement, mais simplement que vous continuez à éliminer des déchets de virus. Après avoir respecté la durée d'isolement, si vous avez été testé positif, n'allez pas refaire d'autres tests. Cela n'a pas de significations. Un nouveau test devra peut-être être refait si de nouveaux symptômes apparaissent, mais ce sera à voir avec votre médecin traitant"

Quand on parle de quarantaine, cela signifie qu'on est entré en contact à haut risque avec quelqu'un de positif ou qu'on a voyagé vers les zones rouges. Toute personne étant entrée en contact étroit (plus de 15 min, à moins d'1m50 de quelqu'un de positif) doit se mettre en quarantaine. La quarantaine ne s'applique qu'à soi-même, pas à ses colocataires par exemple. Un test devra être effectué au cinquième jour pour voir si oui ou non on est porteur de virus. Si le test est négatif, on peut sortir de quarantaine au bout du 7ème jour. Il ne faut pas faire n'importe quoi après un test négatif. Il existe encore une période de 7 jours supplémentaires où il faudra être prudent. Si le test est positif, en revanche, vous entrez dans la même situation qu'un isolement. On va poursuivre par une période d'isolement supplémentaire de 7 jours. Tout ceci est aussi valable au retour de zone rouge. Au retour d'une zone rouge, vous devrez remplir le PLF. Votre quarantaine de 7 jours s'applique à partir du moment où vous remplissez le document ou vous rentrez en Belgique. il va être complété par des questions supplémentaires qui permettront d'établir si vous avez couru un réel risque ou non. Un contact à faible risque ne doit pas se mettre en quarantaine.

Est-ce que les nouvelles mesures font courir un risque?

D'un point de vue purement scientifique, 96% des personnes symptomatiques sont identifiées pendant la période de quarantaine. Si on ramène cette quarantaine à 10 jours, on couvre encore 90% des cas. Avec 7 jours, on ne couvre qu'une grosse partie des cas, mais on pourrait laisser échapper 40 à 50% des cas. On rend nécessaire le fait de faire un frottis. C'est ce frottis au jour 5 qui est fondamental pour que l'application de la quarantaine de 7 jours soit un outil valable de limitation de propagation du virus. Même avec ce frottis, on ne sera pas aux 96% des 14 jours. On va donc vous demander de faire très attention à l'apparition de symptômes. Surveillez-vous bien !

Ce qu'on espère, c'est qu'avec une mesure un peu moins efficace sur le plan scientifique, on puisse mieux la faire appliquer. Il ne faut pas que les gens se disent que c'est trop long. On espère avoir un juste milieu entre le scientifique et l'humain.

Comment appliquer la quarantaine dans les écoles?

Les enfants ne sont pas le moteur de la transmission du covid dans notre société. Il est fondamental que les enfants puissent être scolarisés. Les petits enfants, avant l'école primaire, sont très souvent l'objet de petites infections virales (nez qui coule). Ce n'est pas pour ça qu'ils ont le covid. Une multitude de virus circulent. Ces petits-enfants légèrement malades n'ont pas d'impact significatif sur les autres enfants. Par contre, les adultes présents dans ces structures sont à risque. S'ils présentent des symptômes, les adultes doivent se faire tester. Les enfants ayant été en contact avec un adulte positif sont à hauts risques et doivent être mis en quarantaine.

A l'école primaire, si un enfant est testé positif, tous les autres enfants de la classe et l'enseignant sont considérés comme étant à faible risque. C'est d'ailleurs le cas si l'enseignant est déclaré infecté. L'enseignant à partir de l'école primaire doit porter un masque ! Il n'y a pas de quarantaine à appliquer.

A l'école secondaire, ce sont les mêmes règles que les adultes qui s'appliquent. Si un élève est positif, ses contacts sont déclarés à haut risque. Exceptionnellement, dans certaines structures, lorsque le virus circule beaucoup, il peut être nécessaire d'analyser la situation et, dans des contextes particuliers, on peut avoir la nécessité de fermer une classe et, encore plus rarement, de fermer une école.