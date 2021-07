Le médecin généticien et essayiste Axel Kahn est mort à l'âge de 76 ans après avoir lutté contre un cancer, a annoncé mardi la Ligue contre le cancer, dont il avait récemment quitté la présidence à cause de sa maladie. "C'est avec tristesse et émotion que la Ligue contre le cancer vient d'apprendre le décès d'Axel Kahn", a indiqué cet organisme dans un bref communiqué.

Médecin, généticien et essayiste, Axel Kahn avait lui même annoncé son issue fatale, le 11 mai dernier, dans un communiqué. Il avait ensuite accordé plusieurs entretiens, dans différents médias, lors desquels il avait évoqué son expérience face à sa mort proche, qu'il abordait avec sérénité.