Dans un entretien réalisé par le site "Pourquoi docteur ?" avec le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine en 2008 et virologue français qui a découvert le virus responsable du Sida en 1983, émet une hypothèse controversée sur l'origine du Covid-19.

Dans un entretien accordé hier au site "Pourquoi docteur ?", le professeur Luc Montagnier a affirmé que le coronavirus venait d'un laboratoire basé à Wuhan, en Chine. "L'hypothèse, c'est que ce virus sort de ce laboratoire de Wuhan, un laboratoire de haute sécurité. Ce virus a échappé peut-être à ses promoteurs. L'histoire du marché aux poissons (ndlr: d'où serait parti le coronavirus) est une belle légende. Ce n'est pas possible. Au départ, ils ont travaillé sur un modèle, qui est le virus de chauve-souris, et c'est ce virus-là qu'ils ont modifié", explique-t-il avant d'ajouter : "Je pense - c'est l'hypothèse la plus raisonnable - qu'ils voulaient faire un vaccin contre le VIH. Donc, ils ont utilisé un coronavirus, qui en principe pouvait atténuer et ne pas donner de maladie, comme porteur des parties de molécules du virus du Sida".

Le professeur Luc Montagnier a été récompensé en 2008 d'un prix Nobel de médecine pour ses recherches sur le virus du sida.

Dans son point presse du jour, le SPF Santé publique a répondu à la question du virus issu d'un laboratoire chinois, expliquant qu'il n'y avait pour le moment aucun argument en ce sens. "Nous n’avons aucun argument pour affirmer que ce virus se serait échappé d’un laboratoire, ou aurait été fabriqué ou modifié dans un laboratoire en Chine", a indiqué Emmanuel André. "D’ailleurs, la structure génétique de ce virus est naturelle. Quand on modifie les gènes d’un virus, cela laisse des traces. Or, nous n’avons aucune indication dans ce sens", conclut-il, évoquant une probable transmission accidentelle du virus.