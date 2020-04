Le groupe britannique de chimie Ineos du milliardaire Jim Ratcliffe, actionnaire majoritaire du club l'OGC Nice qui évolue en Ligue 1 et propriétaire d'une équipe cycliste du même nom, va ouvrir d'ici une dizaine de jours trois unités de production de gel hydroalcoolique en France, au Royaume-Uni et en Allemagne.

Comme au Royaume-Uni ou en Allemagne, le groupe de chimie Ineos a décidé de produire dans son usine de Lavéra dans le sud de la France du gel hydroalcoolique pour les professionnels de santé, des écoles, des lieux de travail, des supermarchés mais aussi des particuliers.

D'ici une dizaine de jours, cette usine devrait être capable de sortir un million de bouteilles par mois. "Ineos est le plus grand fabricant européen de l'ingrédient de base du désinfectant pour les mains. Nous construirons trois usines ; au Royaume-Uni, en Allemagne et en France en dix jours pour produire des réserves très importantes", a expliqué Jim Ratcliffe, fondateur et président du conseil d'administration du groupe.

Ce nouveau produit sera fabriqué conformément aux spécifications de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). L'approvisionnement aux hôpitaux sera gratuit au cours de la période de crise et le public pourra acheter des bouteilles auprès des revendeurs.

Par ailleurs, Ineos précise dans son communiqué que sa chaîne de production concerne également des gants en caoutchouc, des perfusions de solution saline en PVC, seringues, ventilateurs, tubes médicaux. "Ineos est une entreprise avec d'énormes ressources et compétences de production. Si nous pouvons trouver d'autres moyens d'aider dans la lutte contre le coronavirus, nous sommes absolument déterminés à faire notre part", a ajouté le milliardaire au travers d'un communiqué.