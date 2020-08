La chasse au vaccin anti-Covid bat son plein. Selon les spécialistes, nous aurions même entamé le sprint final. D’ici la fin de l’année, tous les espoirs sont permis. Néanmoins, jusqu’à l’arrivée du produit miracle, il y a évidemment les gestes barrières à respecter mais aussi l’apport de la technologie.

Wellisair vient de débarquer sur le marché. De conception espagnole via un chercheur en biotechnologie à l’Université de Barcelone, cet appareil, scientifiquement breveté, développe une technologie innovante. Sans jouer la carte de l’exagération, il propose un système de purification capable, nous dit-on, de bloquer les bactéries (covid, allergies, pollen et même odeurs de tabac) sur une surface de 70 mètres carrés.

"Plutôt qu’absorber l’air et le purifier, la machine expulse des particules hydroxiques dans l’air, explique Hans Vanattenhoven, le CEO de la société belge importatrice Safe Air Solutions. Celles-ci vont non seulement purifier l’air mais aussi se déposer sur toutes les surfaces de la pièce (armoire, mobilier,…) avec un pouvoir neutralisant et nettoyant."

Autrement dit, même si une personne infectée par le Covid et entre dans la pièce, les molécules neutralisent le virus. Pour preuve de son efficacité, Wellisair, fabriqué en Corée du Sud, a pu prouver son efficacité dans les hôpitaux de fortune construits à Wuhan, le point de départ chinois de la propagation mondiale.

"Les premiers appareils seront livrés en septembre. Ils sont essentiellement destinés à des magasins, pour les médecins et leur salle d’attente, les restaurants,… Même si les particuliers peuvent les acheter."

Coût : 800 euros. L’idée consiste à apporter une aide technologique et sanitaire à des secteurs économiques fortement impactés par la crise du coronavirus et qui doivent restaurer la confiance avec le public.

"Nous négocions actuellement avec une chaîne de clubs de fitness, des coiffeurs, des dentistes,… où les clients ont besoin d’être rassurés. Il est actuellement en 'démonstration' dans le restaurant Condacum de Kontich".

A terme, il n’est pas interdit de penser que Wellisair fasse un jour son apparition dans les grandes surfaces.