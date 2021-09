Maeva Ghennam, participante à l’émission de téléréalité française Les Marseillais a choqué la toile en faisant la promotion sur son compte Instagram d’une opération destinée à "rajeunir son vagin". Dans sa vidéo, l’influenceuse suivie par plus de 3,2 millions de personnes explique avoir pu retrouver grâce à son gynécologue le vagin d’une enfant de 12 ans.

"J’ai la chance d’avoir vraiment un beau vagin, je n’ai pas les lèvres qui dépassent mais il faut l’entretenir. Et mon docteur, c’est le meilleur pour ça. C’est trop bien, c’est comme si j’avais 12 ans", explique-t-elle en effet dans une vidéo pour le moins surréaliste.

Jill Vandermeulen choquée: "Quelle honte"

Ses propos n’ont pas manqué de faire réagir d’autres influenceuses. Jill Vandermeulen en tête. L’animatrice phare de RTL TVI et influenceuse sur les réseaux a dénoncé des propos tristes et honteux. "Pour avoir des relations sexuelles sympas il faut avoir le vagin d’un enfant ? Quand s’arrête la bêtise de certaines ? Je suis effarée, quelle honte, quelle tristesse… À toutes les jeunes filles, femmes qui me suivent. Sachez que vous n’avez pas besoin d’avoir un beau vagin. Et vous savez pourquoi ? Parce que votre vagin est parfait comme il est. Grand, pas grand, petites lèvres ou grandes lèvres", clame-t-elle sur sa page Instagram.

Le terme rajeunissement vaginal désigne des interventions diverses telles que la restauration de l’hydratation du vagin après un cancer, le traitement de l’incontinence ou la labiaplastie soit les opérations de chirurgie des lèvres génitales. Elles peuvent répondre à des attentes en matière de confort ou avoir une visée purement esthétique.

À l’instar des augmentations mammaires et des liposuccions, les opérations de rajeunissement vaginal connaissent un succès croissant. Les interventions destinées à redonner élasticité et fermeté aux tissus vaginaux ne sont pourtant pas sans risques. En 2018, la FDA, autorité sanitaire de référence aux États-Unis, pointait du doigt certains traitements permettant des rajeunissements vaginaux, les accusant d’engendrer des blessures.