Cela fait des mois, que les laboratoires du monde entier travaillent sur un potentiel vaccin contre le coronavirus. Pourtant, dernièrement, des recherches prometteuses pourraient changer la donne. De fait, une équipe de chercheurs français travaillent actuellement sur les effets d'un spray nasal sur le virus. Le produit placé sur la langue serait capable de tromper le coronavirus et le patient serait alors immunisé. Tout le mécanisme repose sur une protéine, la Spike, cette dernière permet au virus de pénétrer dans les cellules humaines et de contaminer le patient. Le produit contenu dans les sprays nasaux agirait comme un leurre et serait capable de tromper la protéine en question ce qui mettrait le virus hors d'état de nuire.

Pour l'instant, les travaux sont encore en cours d'examen par une revue scientifique, mais les résultats sont prometteurs. Le produit nasal n'aurait aucun impact négatif sur l'organisme humain. Le projet pourrait se concrétiser d'ici la fin de l'année en fonction des moyens que les pouvoirs publics français seront capables d'octroyer à l'équipe de chercheurs. Ces derniers auraient besoin d'un million d'euros.