"Mettre en avant les dangers du sucre, de tous les sucres, c’est une façon de parler du diabète. L’augmentation de la consommation de sucre et, avec elle, l’augmentation du nombre de patients en surpoids et obèses, ont progressivement conduit à une augmentation du diabète", résume le Pr Jean-Luc Vandenbossche, cardiologue à l’hôpital Saint-Pierre.

Le pire, c’est que manger trop de sucre, cela devient presque normal : on en trouve dans les gâteaux, les yaourts, les snacks sucrés, dans les plats préparés et ultra-transformés, dans la charcuterie… "Au XVIIe et XVIIIe siècle, un homme occidental consommait l’équivalent de 1,5 kilo de sucre par an. Aujourd’hui, ce chiffre s’est vu multiplié par 50. Nous avalons en moyenne 75 kilos de sucre chaque année !", explique le Dr Luc Missault.

