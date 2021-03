La task force veut désormais réduire l’écart entre les vaccins livrés et administrés.

Selon les données communiquées par Sciensano dimanche, on constate un tassement de la hausse des hospitalisations et des admissions aux soins intensifs. Entre le 28 février et le 6 mars, il y a eu en moyenne 146,6 admissions à l’hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une augmentation de seulement 2 % par rapport à la période de référence précédente.