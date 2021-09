Cela fait 32 ans que le Télévie est au service de la recherche pour lutter contre le cancer. Depuis son lancement en 1989, l’événement caritatif a déjà permis de rassembler 209 millions de dons. Autant d’argent qui a permis de financer 2557 chercheurs œuvrant dans 2491 projets de recherche. L’an dernier, ils étaient 211 à travailler grâce à la générosité avec un objectif : faire gagner la vie tel que le mentionnait l’ancien slogan du Télévie à présent devenu "Tout donner".

En trois grosses décennies, tout cet argent a permis d’engranger des résultats très palpables en matière de lutte contre le cancer.

"Lorsque le Télévie a commencé, les guérisons étaient de l’ordre d’un cancer sur trois. Aujourd’hui, dans le monde, on en est à un cancer sur deux. On peut même dire quasiment deux sur trois dans les pays développés comme la Belgique", se félicite Michael Herfs, chercheur qualifié au FNRS. "Certains succès sont plus marquants que d’autres. Il y a 30 ans, c’était sur la leucémie qu’était mis l’accent. Fin des années 80 début des années 90, la leucémie myéloïde chronique était la première. On se souvient du petit Bichon qui avait été mis à l’honneur et qui, malheureusement, n’est plus de ce monde. Aujourd’hui, en Belgique, on a des taux de succès qui dépassent les 90 pour cent dans ces cas. Ce n’était que du 40 pour cent au début du Télévie. En matière de cancer du sein, les progrès sont énormes. En Belgique, les chiffres de la Fondation contre le cancer montrent 88 pourcent de guérison. Soyons fiers parce que la première étude sur un des traitements que l’on connaît le plus, qui consiste à cibler la protéine HER2 via un anticorps que l’on appelle Herceptine, vient de l’Institut Bordet à Bruxelles. Ça a été développé chez nous. N’oublions pas non plus la vaccination. Celle contre le papillomavirus devrait faire en sorte que les cancers de la gorge ou du col de l’utérus, chez les garçons et les filles vaccinés, ne devraient plus se voir que dans les musées de vaccination dans les années 2030-2040. Ce sont là les plus grands succès engrangés durant ces trente dernières années."

Que représente le financement de la recherche via le Télévie ?