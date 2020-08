Le traitement contre le covid-19 au plasma sanguin approuvé par l'autorité sanitaire américaine (Food and drug administration - FDA) n'est "pas sans danger" et "certainement pas un remède miracle", selon le professeur Bart Lambrecht, qui a réalisé une première expérience avec un patient belge à l'UZ Gent en avril et qui considère qu'il est trop tôt pour déployer cette thérapie à grande échelle. Dimanche, le président américain a annoncé que la FDA comptait accélérer l'utilisation de plasma sanguin comme médicament contre le coronavirus Administré conjointement avec des anticorps, le plasma est censé aider les patients à se rétablir plus rapidement et limiter les dégâts causés par le virus.

Deux études sur le traitement au plasma sont actuellement en cours en Belgique: une à la KU Leuven, qui étudie ses effets à un stade précoce de la maladie, et une autre à Liège, où il n'est administré qu'aux patients en soins intensifs. "Il est important que nous terminions d'abord ces études", prévient M. Lambrecht.

Le chercheur renvoie également à une importante étude menée à Rotterdam, qui n'a pas montré les résultats escomptés. "Là, ils ont arrêté l'étude, car le traitement ne fonctionnait pas du tout." Les patients infectés y avaient déjà produit eux-mêmes suffisamment d'anticorps. "Nos propres anticorps sont toujours les meilleurs", explique le professeur.

Le plasma sanguin pourrait cependant être utile à titre préventif, estime M. Lambrecht. "Cela pourrait aider à prévenir la maladie. Si vous pouvez administrer du plasma à des personnes dans des établissements de soins ou des maisons de retraite, vous préviendrez certainement les infections".