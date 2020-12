Le vaccin Pfizer/BioNTech a été approuvé après "le plus rigoureux" des examens Santé AFP © AFP

L'agence britannique du médicament a assuré mercredi avoir approuvé le vaccin Pfizer/BioNTech contre le Covid-19, une première dans le monde occidental, de la manière "la plus rigoureuse" et sans précipitation. "Des équipes distinctes ont travaillé en parallèle de la manière la plus rigoureuse sur ce vaccin, sans négliger aucun aspect", a déclaré June Raine, la directrice de l'Agence indépendante de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) lors d'une conférence de presse.