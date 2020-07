Le vaccin qui s'est avéré efficace chez les singes est-il plus prometteur qu'un autre? SantéInterview Laurence Dardenne © AFP/DR

Pas moins de 200 - 199 pour être précis - candidats vaccins contre le Covid-19 sont actuellement à l'essai: 19 d'entre eux sont en phase clinique, dont trois en phase 3. Parmi ces derniers, il y a le vaccin de la biotech américaine Moderna, développé en partenariat avec les Instituts nationaux de santé (NIH) dont les résultats prometteurs ont été annoncés mardi. Ce vaccin est-il dès lors le candidat le plus prometteur à ce jour? Réponses avec le Dr Jean Ruelle, virologue et chercheur qualifié à l’Institut de recherche expérimentale et clinique de l’UCLouvain.