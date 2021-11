L’émergence de ce nouveau variant malgré l’écrasante domination du Delta fait donc craindre une transmissibilité encore plus forte.



"Il est évident que plus le vaccin se réplique et plus le risque de mutation du virus augmente, note Jean-Michel Dogné. On va donc être confronté à de nouveaux variants comme peut-être le variant Delta Plus mais à la question de savoir s’il faut le craindre, l’essentiel est de l’analyser au niveau épidémiologique et de faire le tracing de la situation concernant les nouvelles souches qui pourraient se développer et se répandre. Au mois de janvier, il est par exemple impossible d’anticiper quels variants seront présents et d’ailleurs, rien ne dit que les futurs variants remettront en cause l’efficacité vaccinale. On a constaté dernièrement qu’ils restaient efficaces contre les autres variants." Face à cette inconnue, faudra-t-il donc miser sur un nouveau vaccin en lien avec la future souche ? "Il y a un travail pour mettre au point un vaccin adapté au variant mais nous n’en sommes pas encore là pour la simple raison que le vaccin actuel reste efficace, même contre le Delta. Pour le moment, la primo-vaccination et le booster (via une dose de rappel) montre toujours une efficacité remarquable contre les formes sévères."