Elle se répand en même temps, mais peut-être plus rapidement que le coronavirus: la désinformation. Aidées par les réseaux sociaux, les fausses informations sur le pandémie de Covid-19 inquiètent de nombreuses personnes inutilement.

Non, le Covid-19 n'a pas été créé volontairement en laboratoire par les Américains, les Français ou quelqu'un d'autre, comme certains l'ont peut-être lu ces derniers jours sur Twitter ou Facebook. Les publications qui l’affirment se basent sur des photos ou captures d'écran de brevets déposés ces dernières années. Des brevets sur des virus ?

Breveter un virus n'est pas créer un virus

Un brevet atteste de la découverte d'un virus et non de sa création. Un brevet peut être déposé lorsqu'une personne invente quelque chose, mais le mot "inventeur" a deux significations. Selon le dictionnaire Larousse, un inventeur est "une personne qui par son ingéniosité invente, imagine, créé quelque chose d'original" ou une "personne qui découvre un trésor, un objet, etc". Un brevet peut donc être déposé pour une découverte d'une technologie, d'un diagnostic... ou encore d'un virus.

Quel intérêt ?

Déposer un brevet sur une virus permet d'officialiser la primauté sur une découverte. Par exemple l'isolement de ce virus en laboratoire, étape cruciale dans la recherche scientifique et celle d'un traitement.

Des fausses informations à démentir

Certains expliquent que le virus a été créé en laboratoire pour ensuite vendre des vaccins. Il n'existe pas de vaccin pour le moment. Il ne faut pas donner de crédit à cette information.

Cette vidéo de 22 minutes partagée sur Facebook affirme que le virus a été créé par les Français. L'homme sur la vidéo suggère que les dirigeants français mentent à propos de l'épidémie de Covid-19. Un virus, selon lui, créé par l'Institut Pasteur. L'Institut a du démentir les propos tenus dans la vidéo devenue virale. Les propos sont relayés par France Inter: "Cette vidéo conspirationniste est totalement fausse. L'Institut Pasteur n'a pas inventé le COVID-19 ni le virus à son origine, le Sars-CoV-2. L'Institut Pasteur a inventé un candidat-vaccin, en 2004, contre un précédent coronavirus, appelé SARS-CoV- 1". La mauvaise analyse proposée dans cette vidéo repose sur un authentique fascicule de brevet européen mais qui concerne la découverte d'une autre souche de coronavirus et a été déposé le 2 décembre 2004.

Une autre publication Facebook partagée 60.000 fois depuis fin janvier affirme que le "coronavirus n’est pas nouveau" et qu'il "a été crée en 2003 aux USA". Comme l’expliquent clairement les Décodeurs du Monde, le brevet utilisé pour tirer une telle conclusion date bien de 2003, sauf que le virus en question est celui apparu en Chine entre 2002 et 2003 et qui est la cause du SRAS (Syndrome Respiratoire Aigu Sévère). Rien à voir donc avec le coronavirus qui nous concerne actuellement, le 2019-nCoV.

Même raisonnement pour cette image partagée près de 200 fois depuis fin janvier. Elle relaie un lien vers un brevet américain de 2015 faussement présenté comme étant celui du 2019-nCoV.