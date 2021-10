Adélaïde fait partie de ces personnes toujours optimistes, insouciantes, rigolardes. Jusqu’il y a 6 mois. En février, les médecins lui ont diagnostiqué un cancer du sein triple négatif. Un des plus agressifs. "À partir de là, c’est comme être dans le tambour d’une machine à laver : examens en tous genres, prises de sang quasi quotidiennes, pas le temps de réfléchir pour prendre une décision. Il faut se fier à la bienveillante équipe médicale." Ensuite, ce fut la chimiothérapie pendant 6 mois avec, au menu, nausées, épuisement moral et physique. Passée cette douloureuse première épreuve, elle a dû subir une double mastectomie, pour éviter tout risque de récidive car elle est porteuse du gène BRCA1. L’ovariectomie, à savoir l’ablation d’un ovaire cette fois, suivra. "C’est bien simple : je viens de passer les pires 6 mois de ma vie."

Aujourd’hui, Adélaïde est en rémission. Même s’il reste un très faible risque qu’il revienne, elle a vaincu son crabe : "Je suis free of cancer", claironne-t-elle avec un brin de fierté. Pour célébrer cette victoire, "clore le chapitre maladie et entamer celui de la revalidation", elle a décidé de participer à l’opération "Race for the cure", organisée par Think Pink Belgique.

Comme ses consœurs européennes, l’organisation nationale de lutte contre le cancer du sein met sur pied, depuis dix ans désormais, des marches de 3 ou 5 kilomètres qui rassemblent les victorieuses, leurs entourages et tous les sympathisants. L’objectif est de sensibiliser la population et de récolter des fonds destinés à aider les associations et les hôpitaux qui luttent contre ce fléau. Chaque année, l’engouement est tel que l’opération constitue le plus grand événement sportif de mobilisation pour la santé des femmes en Europe.

Mais avec la crise sanitaire, l’organisation de ces marches - qui, en Belgique, se déroulaient habituellement à Bruxelles, Namur et Anvers - a dû être virtuelle en 2020 et décentralisée en 2021. Cette année, Think Pink Belgique invitait donc les équipes participantes soit à marcher sur le parcours qu’elles souhaitaient, avec les personnes de leur entourage, soit à s’inscrire à l’une des marches organisées par une commune.

Adélaïde a, elle, choisi la première option. Avec 3 femmes - Tali, Christine et Marie - rencontrées au cours de revalidation, "le sport pour cancéreuse", elle a créé l’équipe des 4 Fantastiques et organisé une marche à Hoeilaart, le dimanche 10 octobre.

Organiser leur propre marche permettait aux quatre sœurs de combat de réunir toutes celles et ceux qui les ont entourées et soutenues, pour les remercier. Et de se présenter sous un jour nouveau. "Quand tu as ce cancer, les soins, la fatigue, la douleur te coupent de ton ancienne vie. Et puis, tu n’as pas envie de montrer ta nouvelle tête de chauve épuisée à ton entourage proche. Encore moins à ton entourage professionnel. Cette marche, elle a permis de retrouver cette ancienne vie. De renaître."

C’était aussi l’occasion d’honorer toutes celles qui se sont battues et se battent encore. "Colette, Mylène, Aminata, Carmen, Aïcha, Arlette,… Et Ronit, la sœur de Tali, qui est partie rejoindre les étoiles après un long combat… Alors qu’on connaît toutes et tous quelqu’un qui en est atteint, on ne se sent pas concernée. Parce que ça fait trop peur. Parce qu’on préfère occulter cette dure réalité. Or, cela n’arrive pas qu’aux autres." Les chiffres lui donnent cruellement raison. En Belgique, chaque année, près de 11 000 femmes (et près de 100 hommes) apprennent qu’elles développent un cancer du sein. Un crabe qui pince une femme sur huit au cours de sa vie. Et tue 125 000 personnes par an en Europe.

Dans notre pays, 745 équipes, réunissant près de 11 000 personnes, se sont constituées et ont participé à une des dix courses, dont seules trois étaient organisées par des victorieuses elles-mêmes. L’équipe des 4 Fantastiques est parvenue à elle seule à réunir 356 personnes et ainsi récolter près de 13 000 euros. "Cet argent servira pour la recherche, pour que demain le cancer du sein n’existe plus et pour que personne dans le futur n’aie à vivre ce que je viens de vivre. Ce qu’on a fait, à peine sorties de la maladie, c’est vraiment incroyable. On revient d’enfer et, sur le chemin du retour, on a eu la force, grâce à un tas de gens que je remercie profondément, de réaliser ça."

Depuis, Adélaïde est à nouveau la personne la plus optimiste et rigolarde.