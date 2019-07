Lait, gluten, fruits secs ou encore arachides, les allergies alimentaires sont nombreuses et peuvent se manifester de différentes manières. Cela peut aller d’une plaque rouge à des cas bien plus graves et malheureux. Pour éviter pareil scénario, la prévention est essentielle et on voit apparaître dans les magasins et restaurants des affiches et indications sur les éventuels allergènes.

C’est devenu une obligation légale. Une législation européenne stipule en effet que (...)