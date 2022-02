Tout comme lorsque les masques furent imposés et rapidement en rupture de stock, la recommandation des tests antigéniques s’est accompagnée d’une explosion de la demande.

Les prix pratiqués il y a quelques semaines ont aussi fait grincer des dents. Alors que certaines enseignes comme Kruidvat ou Medi-Market proposaient ces tests à des prix oscillant entre 2,99 et 3,45 €, il fallait débourser 7 à 12 € en pharmacie.

Un prix plus élevé que les pharmaciens justifiaient notamment par le conseil et le service. Depuis, on en retrouve à des prix plus démocratiques en grande surface, mais toujours bien plus chers que chez nos voisins où on en déniche déjà à moins de 2 €.

Même si la pandémie tend à ralentir, on est encore loin d’en être débarrassés et il y a fort à parier que l’on sera encore contraints de faire de nombreux tests dans les semaines et les mois à venir. Fort heureusement, il sera désormais possible de s’en procurer à 1,99 € dès ce mercredi 9 février, chez Medi-Market.

"Nous avons été la première enseigne à vendre des autotests au meilleur prix du marché et maintenant que nos fournisseurs ont réduit leurs prix, Medi-Market, fidèle à sa philosophie du prix le plus bas, entend en faire profiter ses clients", explique Cédric Antoine, CEO de Medi-Market. "C’est un engagement fort vis-à-vis de nos clients : personne ne paiera plus qu’il n’est nécessaire pour ses achats ‘santé’", conclut-il.

Ces autotests seront disponibles en version nasale et salivaire, ce qui devrait permettre de tester aussi plus facilement les enfants.

"Nous veillons à garantir un approvisionnement suffisant en autotests dans l’ensemble de notre réseau de pharmacies (26) et parapharmacies (55) ainsi qu’en ligne", souligne Brigitte De Cock, directrice achat et marketing du groupe.