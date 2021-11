Les compléments alimentaires sont un marché en pleine croissance. Cela se comprend d’autant plus depuis la crise du Covid. Et en ce moment avec l’hiver qui arrive avec son lot de fatigue et de rhumes. "Avec une alimentation équilibrée et variée, de l’activité physique, pas de stress et un bon sommeil, 5 fruits et légumes par jour, bref une hygiène de vie au top, on aurait uniquement besoin de se supplémenter en vitamine D ", argue le le diététicien et nutritionniste Damien Pauquet. Sauf que c’est rarement le cas ! " 88 % des personnes qui arrivent dans mon cabinet répondent oui quand je leur demande si elles sont fatiguées. On est fatigué physiquement, moralement, digestivement. Et on est à l’affût de toute aide pour nous soutenir dans cette recherche presque obligatoire de performance physique et mentale", explique Damien Pauquet. " Les compléments alimentaires plaisent parce qu’ils semblent miraculeux, boostants et que de plus en plus de gens sont à la recherche de naturel et de produits anti-âge aussi : ils préfèrent la prévention par le complément que le médicament. "