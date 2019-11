À l’approche de l’hiver, les défenses immunitaires sont en chute et il n’est pas rare de présenter une carence en vitamine. Ainsi, nombreux sont ceux qui se tournent vers les compléments alimentaires.

La nutrithérapie, apparue il y a une trentaine d’années aux USA, est de plus en plus intégrée en Belgique. Il s’agit d’optimiser la santé, de même que les performances physiques et intellectuelles, de retarder les effets du vieillissement, de prévenir les risques de maladies et de les traiter par des conseils alimentaires ainsi qu’une supplémentation active en micronutriments. "Nous observons une recrudescence des ventes de compléments alimentaires avec une hausse de 60 % entre 2017 et 2019, sur la période de janvier à octobre" , explique Jérôme Gobbesso, cofondateur et CEO de Newpharma, la plus grande pharmacie en ligne de Belgique.

(...)