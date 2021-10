Troubles du sommeil, cardiaques et neurologiques: les médecins généralistes voient de plus en plus de troubles chez les jeunes.

On peut en trouver de toutes les couleurs et de tous les goûts en magasin. Sous des designs attractifs et via un marketing agressif, les boissons énergisantes inondent le marché de la boisson et ciblent plus particulièrement la jeunesse.

Mais non modérée, cette consommation peut avoir un impact néfaste sur la santé des plus jeunes, les médecins généralistes, à l’image du docteur Thomas Orban, voient d’ailleurs leur consultation pour ce genre de problème augmenter en flèche., note-t-il.