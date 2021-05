Dépression, burn-out et autres troubles mentaux font toujours plus de victimes. Au 31 décembre 2020, la Belgique comptait 111 732 personnes en invalidité pour cause de dépression ou de burn-out, selon les données que vient de publier l’Institut national d’assurance maladie-invalidité. Cela représente une augmentation de 39,23 % par rapport à la situation au 31 décembre 2016, pointe l’Inami.