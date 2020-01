Ils ne sont pas connus du grand public mais ils frappent de plus en plus de Belges. De là à devenir la quatrième cause de cancer chez l’homme en Belgique l’année dernière. Les cancers de la tête et du cou, aussi appelés cancers ORL, constituent également la sixième cause de cancer en Belgique avec 2 694 cas en 2019. Une voix cassée depuis plusieurs mois, un aphte persistant ou encore un ganglion continuellement gonflé, les symptômes de ces cancers sont parfois difficiles à distinguer de ceux de maladies bénignes. De plus, ils recouvrent une grande diversité de tumeurs redoutables.

Les cancers tête et cou les plus fréquents peuvent se développer au niveau de la bouche, des lèvres, de la langue, des amygdales, du pharynx et du larynx. Les causes sont bien identifiées, essentiellement le tabac et l’alcool.

(...)