Une petite pinte peut faire partie d'un mode de vie sain !

Sans gras, sans cholestérol et faible en hydrates de carbone, elle est plus saine qu'une boisson sucrée ou gazeuse. Fabriquée à partir du houblon, d'orge et de blé, une bière fournit 5 à 10% de l’apport conseillé en acide folique, niacine, vitamine B6, phosphore et magnésium.

La bière brune contient les mêmes antioxydants que le thé, le vin et les fruits. Et elle diminue aussi les risques de maladies telles que l’Alzheimer, le diabète, le gains de poids et le cancer.

Alors Chin ! Avec modération évidemment !