Depuis plusieurs jours, une vague de chaleur traverse la Belgique, plaçant certaines zones en "alerte orange" voire "rouge". Plus que jamais, le rôle des présentateurs météo est indispensable. Via leurs bulletins météo et leurs interventions lors des journaux télévisés, ceux-ci informent les téléspectateurs sur la façon de gérer ces fortes chaleurs que l’on annonce pouvant grimper jusqu’à 38 degrés.

(...)