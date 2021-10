C’est l’un des gestes les plus pratiqués au monde, toute chirurgie confondue, mais ce n’est pas pour autant une opération banale. La circoncision des garçons nouveau-nés est une intervention chirurgicale facultative qui consiste à couper la surface de peau (le prépuce) qui recouvre la tête (le gland) du pénis.

Et en général, elle est effectuée dans les quelques jours suivant la naissance. Mais ce n’est pas toujours le cas. "Il y a deux options, soit faire ça à la naissance sous anesthésie locale, soit par anesthésie générale à partir d’un an. Cela peut se faire à tout âge mais l’avantage de l’anesthésie locale, c’est que ça cicatrise très vite. Pour les plus grands, c’est parfois plus ‘barbare’ et il arrive que l’anesthésie marche moins bien", explique le docteur Frédéric Mergan, chef de clinique et responsable de la chirurgie pédiatrie au CHU Saint-Pierre.

