Les enfants sont tout aussi porteurs du coronavirus que les adultes, d'après une étude allemande. Mais ils seraient moins contagieux qu'eux. Explications.



Selon une récente étude allemande, dirigée par le virologue Christian Drosten de l'hôpital de la Charité de Berlin, la quantité de charge virale pouvant être détectée dans les voies respiratoires ne diffère pas selon les groupes d'âge, Concrètement, les chercheurs ont analysé les échantillons provenant de 3.712 personnes infectées par le coronavirus entre janvier et le 26 avril, et déterminé la quantité de charge virale. Cette dernière ne variait pas d'un groupe d'âge à l'autre.

Si les enfants semblent donc tout aussi porteurs du virus, certains arguments laissent toutefois penser qu'ils sont moins contagieux que les adultes. Les enfants développent en effet moins de symptômes, toussent donc moins, et expirent moins d'air.



Interrogé par La Libre Belgique, le Pr Dimitri Van der Linden, porte-parole de la task force pédiatrique et pédiatre infectiologue aux Cliniques universitaires Saint-Luc, expliquait que les enfants, tout en étant contagieux, étaient "un moins grand transmetteur de virus que les jeunes adultes". "En d’autres mots, le risque de transmission par des enfants entre eux ou vers les adultes n’est pas nul, mais il est très faible." Et ce, même si les enfants sont plus actifs socialement et physiquement que les adultes.



Il n'empêche que pour les chercheurs allemands, auteurs de l'étude mentionnée ci-dessus, les mêmes précautions devraient être prises pour les enfants que pour les adultes en ce qui concerne les réouvertures d'écoles. Ces scientifiques mettent en garde contre une réouverture sans restriction des écoles et des jardins d'enfants en Allemagne.

Jusqu'à présent, le niveau de transmission des enfants n'est toujours pas clairement défini. L'étude de cette question est difficile, notamment parce que les écoles ont été fermées prématurément et parce que le virus, surtout dans les premiers stades de l'épidémie, a principalement a été transmis par des voyageurs adultes.