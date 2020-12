Les États-Unis lancent leur campagne de vaccination: "Un jour historique" Santé Dozin Maxence © AFP

Alors que près de 300 000 Américains ont succombé au coronavirus depuis le début de la pandémie et que la situation sanitaire devient incontrôlable dans nombre d’États fédérés, dont la Californie, la FDA (Food and Drug administration), l’organisme fédéral qui autorise la mise sur le marché de médicaments, a, par procédure d’urgence, et après près de quatre semaines d’attente, finalement autorisé ce vendredi la mise sur le marché du vaccin de Pfizer pour utilisation d’urgence sur le marché américain.