Plus de deux semaines après les fêtes sauvages improvisées à Bruxelles, notamment autour de la place Flagey et à Anderlecht, l’heure est au bilan.

"La période maximale d’incubation est désormais dépassée suite à la fête à Flagey et il n’y a eu pour le moment aucun impact. On n’a en tout cas aucun indicateur qui montre quoi que ce soit. C’est rassurant mais ce n’est pas pour ça qu’il faut recommencer. Même si 500 andouilles font la fête et qu’on ne voit pas d’augmentation des cas, cela ne veut pas dire qu’on fera le même constat dans quelques semaines si la scène se reproduit. En effet, actuellement la circulation est tellement basse et les super propagateurs se trouvent essentiellement dans les maisons de repos donc il n’y a pas de conséquences. Qu’on revienne de vacances de Durbuy ou Malaga, les règles restent les mêmes, il faut respecter les gestes barrières et porter les masques", indique Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral et infectiologue au CHU Saint-Pierre.