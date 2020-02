Ils exercent une action ciblée entraînant moins d’effets indésirables que les médicaments par voie orale. Et peuvent soulager les douleurs rhumatismales dont celles liées à l’arthrose. Explications.

Si les douleurs sont modérées, on mise sur les huiles essentielles. Pénétrant facilement à travers la peau et diffusant bien dans l’articulation, les huiles essentielles, aux propriétés antalgiques et anti-inflammatoires, sont utilisées pour soulager les articulations douloureuses. L’huile essentielle de gaulthérie, riche en dérivés salicylés comme l’aspirine, est la plus employée mais d’autres sont intéressantes, en particulier les huiles essentielles d’eucalyptus citronné, de thym, de katafray, de menthe poivrée et d’encens. Elles sont souvent associées à des plantes à action anti-inflammatoire comme l’harpagophytum ou la reine-des-prés.