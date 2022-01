Des conseils pratiques et efficaces pour soulager sa fatigue et augmenter son énergie.

On le sait, on le ressent : l’hiver, avec le froid et le manque de lumière, entame notre moral, notre niveau d’énergie et notre immunité. Surtout si l’on y ajoute l’anxiété ou même l’angoisse due à l’incertitude après quasi 2 ans sous le signe du Covid.

Pourtant, on peut s’aider avec une meilleure discipline et cela commence en soignant au mieux ses conditions de sommeil, ce qui permet à notre corps de se régénérer ! Une fonction vitale : en dessous de 6 h de sommeil, le risque de rhume est multiplié par quatre.

Le sommeil

Pour mieux dormir, mieux vaut une chambre fraîche, c’est connu, mais voici un autre conseil approuvé par une expérimentation scientifique : faites en sorte d’avoir les pieds et les mains bien tièdes. Mettre des chaussettes (ou prendre une bouillotte en noyaux de cerise, à la scandinave) permet de réchauffer nos extrémités d’environ 0.5°; ce qui provoque un afflux sanguin qui va abaisser la chaleur au centre du corps. Le temps d’endormissement est alors réduit de 20 % !

La psychologue Cathy Assenheim, auteure de Je suis épuisé.e, conseille aussi une cure de magnésium et de rhodiol, une plante adaptogène qui favorise la résistance au stress et à la fatigue et a des bienfaits tonifiants et énergisants. On en prend deux fois par jour mais pas le soir, pendant 15 jours et on sent la différence. Résultat annexe : plus serein, on dort mieux.