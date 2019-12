Déprime, manque de confiance en soi, vision morose de leur avenir… De nombreux jeunes ont le moral dans les chaussettes. Pour Bernard Devos, le délégué général aux droits de l’enfant, la santé mentale des mineurs doit devenir une priorité.

"Quand on parle de jeunes en difficulté, on pense généralement à la délinquance. Mais de plus en plus de magistrats indiquent que les faits de délinquance juvénile sont en baisse. Les plus grands problèmes que rencontrent les jeunes aujourd’hui, ce sont les problèmes de santé mentale. Il y a bien évidemment les suicides, qui sont les aspects les plus extrêmes et les plus visibles. Mais de façon plus générale, beaucoup de jeunes expriment des sentiments dépressifs. Le phénomène semble en augmentation. Il faudrait accorder beaucoup plus d’attention à ces questions", estime-t-il.

(...)