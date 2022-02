On compte près de 8 000 maladies rares, ce qui complique beaucoup les diagnostics.

Le 28 février est la Journée internationale des maladies rares. Rare ne veut pas dire inconnue, on connaît finalement beaucoup de maladies rares comme la muscoviscidose, les enfants lunes, la maladie des os de verre ou encore la myopathie de Duchenne. Une maladie est dite rare lorsqu’elle affecte moins d’une personne sur 2 000. En Belgique, 700 000 personnes sont concernées car il existe entre 6 000 et 8 000 maladies rares. Ce qui signifie aussi que le diagnostic est très difficile à poser : on compte 4,1 années avant qu’un diagnostic de maladie rare soit posé. Ce qui est long et douloureux.