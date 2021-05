Fréquence et nature des visites, symptômes les plus fréquents : les médecins généralistes dressent un bilan de l’année écoulée.

Depuis plus d’un an, c’est tout le système hospitalier qui a été mis à rude épreuve, comme le quotidien des médecins généralistes qui a été totalement chamboulé.

Entre consultations retardées et nouvelles tendances sanitaires, les médecins dressent le bilan de l’année écoulée. Pour ce faire, une analyse de HealthOne, éditeur belge de logiciels pour la gestion de dossiers médicaux et paramédicaux, s’est penchée sur l’évolution du nombre et du type de diagnostics posés par 300 médecins généralistes belges au cours de la période 2019-2020.