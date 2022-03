Grâce à un dépistage effectué en 2014, Francis a évité de peu la perte progressive de sa vue. Souffrant d’un glaucome sans le savoir, il a pu être testé suffisamment tôt pour que sa prise en charge soit efficace, et ce même avant l’apparition des premiers symptômes. C’est grâce à une journée de sensibilisation organisée par les cliniques Saint-Luc que cet ancien employé du laboratoire de toxicologie s’en est rendu compte.

"Pourtant, j’avais une très bonne vue et je n’avais aucun symptôme. On m’a conseillé d’aller passer le test et je l’ai fait alors que je ne voyais presque pas l’intérêt", se remémore celui qui est aujourd’hui préretraité. Ce trouble caractérisé habituellement par une hypertension oculaire, une détérioration du nerf optique causée par cette hypertension et un rétrécissement du champ visuel aux deux yeux, Francis De Smet le connaît bien. Sa sœur de trois ans son aînée en souffre également, mais elle n’a pas eu sa chance.

(...)