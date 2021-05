Créés en 1935 par deux Américains, les Alcooliques Anonymes ont été le mouvement précurseur des fraternités anonymes qui suivront.

Chacun a développé sa littérature qu’il propose à ses membres, toxicomanes, workaholics ou encore addicts sexuels.

Les Outremangeurs Anonymes (OA) sont une association d’hommes et de femmes qui partagent leur expérience dans le but de se rétablir de la compulsion alimentaire qui inclut l’anorexie, la boulimie, l’hyperphagie, l’obésité ou encore l’addiction au sucre, etc.

Le mouvement propose 12 étapes, un échange et un soutien visant à retrouver un équilibre physique et mental sain et stable, au détriment de cures et régimes.