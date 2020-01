Triste histoire pour la famille du petit Mathéo. Les parents sont prêts à tout pour le sauver.

Mathéo est seulement âgé d'un an. Après avoir eu des faiblesses musculaires et du mal à respirer, ses parents l’emmènent à l’hôpital de Strasbourg. Le constat est tragique: l'enfant souffre d'une amyotrophie spinale infantile de type 1. C'est une maladie génétique rare avec une issue fatale et rapide avant l'âge de deux ans.

Pour le sauver, Mathéo a besoin d'un traitement innovant mais surtout hors de prix: deux millions d'euros. Pour bénéficier de ce traitement, les parents ont également envoyé une lettre à Emmanuel Macron, lettre qui a été renvoyée à la ministre française de la Santé mais sans succès. Malheureusement pour le pauvre enfant, il ne pourra pas se faire traiter en France. "Ils ne soignent pas les enfants après l'apparition des symptômes" explique Joëlle, la marraine de Mathéo, dans le quotidien "Dernières Nouvelles d'Alsace". En revanche, d'autres pays pourraient accepter cette délicate opération.

En manque de moyens financiers, les parents ont lancé un financement participatif sur internet*. "En 24 heures, on a réussi à collecter 10.000 euros", confie encore la marraine. Si jamais les parents parvenaient à rassembler la somme, ils doivent encore trouver le pays qui acceptera de soigner le petit Mathéo.

* www.gofundme.com/f/7cgmfc-sos-de-matheo