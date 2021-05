Le nez qui coule, la gorge et les yeux qui grattent, la saison du rhume des foins a débuté en Belgique. Après la période de dispersion de pollen d’aulne et de noisetier dans l’air, c’est au tour des graminées de se manifester. Leur saison pollinique a en effet commencé et durera jusqu’en juillet-août.

Un Belge sur six est d’ailleurs concerné, un chiffre n’a cessé d’augmenter avec les années. L’institut de santé publique Sciensano observe que le nombre de grains de pollen d’herbacées récoltés dans l’air augmente de jour en jour. Et cela ne risque pas de se calmer si le temps devient sec, doux et venteux. "À Bruxelles, deux records ont déjà été observés cette année : celui de la quantité totale saisonnière en pollen d’aulne et la concentration journalière maximale jamais atteinte pour le pollen de bouleau depuis 1982", indique Sciensano.

