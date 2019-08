“ Bonjour à tous ! Aujourd’hui, je vous parle d’un produit à base de poudre de charbon. Le résultat est génial, ça rend les dents super blanches !”. Voici les phrases qui peuvent rythmer les story Instagram et Snapchat des influenceurs et stars de la télé-réalité. Le rituel est ensuite souvent le même : ils badigeonnent leur bouche de la poudre en question à l’aide d’une brosse à dents. Leur dentition devient noire. Pour la blancheur, on attendra. Pour le moment, seules des études britanniques se sont penchées sur le sujet comme l’explique Selena Toma, médecin au service parodontologie des Cliniques Saint-Luc. “ Ces stars ont encore plus d’influence dans les pays anglo-saxons”.





Du charbon dans nos produits dentaires, est-ce vraiment une bonne idée ? “ Le charbon n’est pas un produit miracle. Il a un effet abrasif, c’est-à-dire qu’il polit seulement la dent indique la spécialiste. Il y aura un effet légèrement blanchissant, mais il ne sera pas valable sur le long terme. Le charbon retire seulement les tâches”. En plus de cela, le charbon ne contient pas de fluor, une composante indispensable pour notre hygiène bucco-dentaire puisqu'il s’agit d’un antibactérien. Surtout, le charbon renforce l’émail. “ Lorsqu’il est abîmé, l’émail des dents ne se renouvelle pas, ses tissus sont plus sensibles, ce n’est pas comme la peau”.



"Il faut toujours utiliser un vrai dentifrice"





Les candidats de télé-réalité sont suivis par des millions de personnes. Thibaut Garcia est un ancien participant des Marseillais, programme diffusé sur la chaîne française W9. En 2016, il co-fonde la marque BBryance qui vend justement des poudres dentaires à base de charbon. Sur Instagram, il compte plus de trois millions de followers. Parmi ces derniers, beaucoup sont des adolescents. Un public qui doit redoubler de vigilance sur sa santé dentaire. “ A leur âge, ils consomment beaucoup de sucres, de produits acides. Il y a un risque plus important de caries et d’usure à cause de leur mode de vie. Si en plus, ils utilisent des produits à base de charbon et donc sans fluor, c’est la catastrophe !” alarme Selena Toma.





Sur le site de BBryance, les poudres de charbon sont au prix de 44,99€. Elles se déclinent sous différentes saveurs : à la fraise, à la menthe ou à la cerise. Tout pour attirer le consommateur. Mais utiliser des produits à base de charbon n’est pas contre-indiqué. “ Un brossage de temps en temps est accepté. Les petites doses ne sont pas gravissimes. Les doses plus importantes ont en revanche un effet négatif. Il faut toujours utiliser un vrai dentifrice”. Comme le rappelle Selena Toma, pour obtenir un véritable blanchiment des dents, le meilleur moyen reste de se rendre chez un dentiste. “ Les dents ne sont pas qu’une façade. Ce n’est pas seulement esthétique. Elles ont une influence sur la forme du visage, la mastication. Elles doivent faire l’objet d’une consultation chez un spécialiste”.