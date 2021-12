Depuis le début de la crise sanitaire, le nombre de consultations psychologiques des Belges a explosé, au point que les psychologues ne peuvent plus répondre à la demande sans cesse croissante. Résultat : certains patients doivent être refusés et réorientés vers des services d’écoute. " Nous sommes depuis presque deux ans en crise sanitaire et la santé mentale des Belges n’était déjà pas au beau fixe ", explique Quentin Vassart, président de l’Union professionnelle des psychologues cliniciens francophones (UPPCF).

"Personne n’a été épargné mais ce sont surtout les jeunes qui sont les plus concernés, ainsi que certaines catégories de personnes plus à risque qui avaient déjà des vulnérabilités au préalable. On pense aux personnes qui ont des soucis dans leur vie sociale ou professionnelle, qui présentaient déjà une pathologie psychiatrique, un contexte familial compliqué. Des professions comme enseignant ou infirmier aussi ont été mises à rude épreuve. Les confinements successifs, le climat anxiogène et l’incertitude par rapport aux mesures qui empêchent de pouvoir se projeter dans l’avenir constituent un cocktail explosif pour favoriser le mal-être de la population", explique-t-il.

(...)