Un ou une ado veut maigrir alors qu’il n’est pas en surpoids. Comment peut-on l’accompagner en tant qu’adulte ? La Dre Marie-Christine Lebrethon, cheffe de service de pédiatrie, d’endocrinologie et de diabétologie au CHU-ND-des Bruyères à Liège est aussi formelle que la Dre Françoise Dominé : les parents doivent veiller à ce que l’adolescent ne s’oriente pas vers un régime alimentaire restrictif. "Dès qu’on induit des règles, on induit des préoccupations qui peuvent mener à l’obsession", note cette dernière tandis que la Dre Lebrethon voit arriver des jeunes patients en surpoids avec des idées de régimes trop drastiques : "Manger une fois par jour, ce n’est pas tenable sur le long terme. Pas de frustration, c’est le moteur."

Pour la spécialiste, les jeunes ont besoin de connaissances et de comprendre "comment tout ça fonctionne, ce qu’il y a derrière l’alimentation agro-industrielle" pour apprendre à aimer mieux ce qui est sain. Elle insiste aussi sur la notion de plaisir qui doit rester essentielle.

La pédiatre conseille de parler avec l’ado pour comprendre ses raisons ; de calculer l’indice de masse corporelle pour montrer qu’il ou elle appartient à la fourchette moyenne ; de lui expliquer les changements qui ont pu apparaître et de se lancer, ensemble, dans une cartographie de l’alimentation familiale. "L’alimentation, cela fait partie de la routine. On oublie qu’on a pris une collation, un snack, qu’on s’est servi deux fois par exemple. Alors voyez où chacun se situe en notant tout pendant trois ou quatre jours. Lorsque plein de petites choses s’additionnent, on peut facilement travailler dessus sans parler de régime", argumente d’expérience la pédiatre. Enfin, il faut aussi savoir qu’un ado a besoin de bien plus d’énergie qu’un adulte.