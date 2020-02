Si un portail d’information concernant les maladies rares a déjà été créé, la mise en place de centres d’expertise n’a jamais été concrétisée, malgré les engagements du Plan maladie rare adopté chez nous en 2013. Car si la Belgique compte de nombreux spécialistes en la matière, c’est bien leur coordination qui pose problème. "Ces maladies sont systémiques et nécessitent parfois de voir plus de dix spécialistes. Le patient doit donc aller les voir individuellement, ce qui est très énergivore et pas très pertinent ni même optimal pour sa prise en charge. La coordination des soins avec l’implication des associations et du patient (ce qui n’est pas du tout le cas aujourd’hui, que ce soit dans le fonctionnement, le diagnostic et l’évaluation) est donc nécessaire. Il faut que les spécialistes se rassemblent dans des cliniques ou des hôpitaux", explique Jonathan Ventura, de RaDiOrg.

